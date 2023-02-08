Аналитики объяснили, почему рубль продолжает медленное снижение на валютном рынке

Российская валюта продолжает медленное снижение с 70,90 до уровня 71,60 рубля за доллар. Основным негативом для рубля остается введение эмбарго и потолка цен на нефтепродукты из РФ. Что еще отрицательно отражается на курсе валют и что все-таки поддерживает рубль, рассказали ФАН аналитики ФБА «Экономика сегодня».
Помимо эмбарго и потолка цен на российскую нефть эксперты обратили внимание на то, что в целом стоимость нефти и газа за последнее время снизились, а российская нефть Urals торгуется с дисконтом. Эти факторы снижают объем экспортной выручки.
«Но при этом все же ЕС сделал послабление для нефтепродуктов из России. Их можно покупать, если они смешаны с другими сортами или произведены и переработаны не в России. Самое удивительное здесь то, что, несмотря на введение эмбарго, все же постепенно растут поставки экспорта нефти. Это позволяет сдерживать некоторый приток валютной выручки», — объяснили специалисты.
Поддержку рублю оказывает продажа валюты Министерством финансов РФ в рамках бюджетного правила. Кроме того, участники рынка ожидают важные события, которые могут отразиться на курсе валют.
«На этой неделе, в пятницу состоится важное событие - заседание Центрального банка России, где будет объявлено решение по процентной ставке. На курс рубля также может повлиять статистика по уровню безработицы в декабре и инфляции за январь», — отметили эксперты.
В целом можно сказать, что российская валюта остается в диапазоне от 68 до 72 рублей за доллар. По отношению к юаню актуальным остается диапазон от 10 до 10,50.
Ранее экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, сообщил, что геополитическое противостояние Китая и США отразится на состоянии доллара. Закат американской валюты возможен в течение десяти лет.