Аналитики объяснили, почему рубль продолжает медленное снижение на валютном рынке

Российская валюта продолжает медленное снижение с 70,90 до уровня 71,60 рубля за доллар. Основным негативом для рубля остается введение эмбарго и потолка цен на нефтепродукты из РФ. Что еще отрицательно отражается на курсе валют и что все-таки поддерживает рубль, рассказали ФАН аналитики ФБА «Экономика сегодня».