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Певец Дима Билан навестил семью, приютившую шестерых сирот из ДНР

Общество
Певец Дима Билан навестил семью, приютившую шестерых сирот из ДНР

Певец Дима Билан побывал в гостях у семьи, приютившей шестерых сирот из Донецкой Народной Республики (ДНР). Артист не только пообщался с детьми и взрослыми, которые о них заботятся, но и привез им подарки.

Видео с визитом Билана опубликовал Telegram-канал журналистки Алены Жигаловой «Неопра, блин!». В нем указано, что все принятые в семью сироты братья и сестры.

Оставшиеся без родителей мальчики и девочки из ДНР теперь живут под одной крышей с другими детьми. Всего в приютившей сирот семье 13 детей.

Навестивший семью Билан прибыл с целым фургоном подарков. Певец привез бытовую технику, в том числе холодильник и стиральную машину, а также компьютеры, велосипеды и многое другое.
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