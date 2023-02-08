Певец Дима Билан навестил семью, приютившую шестерых сирот из ДНР

Певец Дима Билан побывал в гостях у семьи, приютившей шестерых сирот из Донецкой Народной Республики (ДНР). Артист не только пообщался с детьми и взрослыми, которые о них заботятся, но и привез им подарки.
Видео с визитом Билана опубликовал Telegram-канал журналистки Алены Жигаловой «Неопра, блин!». В нем указано, что все принятые в семью сироты братья и сестры.
Оставшиеся без родителей мальчики и девочки из ДНР теперь живут под одной крышей с другими детьми. Всего в приютившей сирот семье 13 детей.
Навестивший семью Билан прибыл с целым фургоном подарков. Певец привез бытовую технику, в том числе холодильник и стиральную машину, а также компьютеры, велосипеды и многое другое.