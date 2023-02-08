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В Петербурге мужчина вынес из магазина электроники 144 гаджета на 1,5 млн рублей

Происшествия
В Петербурге мужчина вынес из магазина электроники 144 гаджета на 1,5 млн рублей

Мужчина ограбил магазин электроники на 1,5 млн рублей в Петербурге. Он вынес 144 гаджета, передает РЕН ТВ.

Полицейские задержали подозреваемого, который не в первый раз обогащается таким способом. Установлено, что злоумышленник несколько раз проникал в торговые центры через вентиляционные шахты на крышах, после чего пробирался в магазины электроники и бытовой техники и выносил товары. Общая стоимость украденного составила около 15 млн рублей.

Все предметы он перевозил на автомобиле с разными регистрационными знаками. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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