В Петербурге мужчина вынес из магазина электроники 144 гаджета на 1,5 млн рублей

Полицейские задержали подозреваемого, который не в первый раз обогащается таким способом. Установлено, что злоумышленник несколько раз проникал в торговые центры через вентиляционные шахты на крышах, после чего пробирался в магазины электроники и бытовой техники и выносил товары. Общая стоимость украденного составила около 15 млн рублей.