Сервис OneTwoTrip рассказал, какие направления будут самыми бюджетными в мае

Майские праздники для многих россиян – это время для отдыха. Сервис OneTwoTrip рассказал, какие направления для путешествий будут самыми бюджетными в этот период.
В период с 29 апреля по 14 мая специалисты рекомендуют москвичам полететь в Петербург или Псков. Билет в одном из этих направлений обойдется менее чем в 3 тыс. рублей, сообщает издание «Газета.RU».
Петербуржцы могут сэкономить, если отправятся в Архангельск или Казань. Билет на самолет так же обойдется менее 3 тыс. Для сочинцев эксперты предлагают несколько направлений. Самым дешевым будет вояж в Дагестан. На билет в одну сторону они потратят 2 тыс. рублей. Чуть дороже обойдется перелет до Минеральных вод – от 2 100 рублей.
Жители Екатеринбурга могут порадовать себя поездкой в Тюмень или Ханты-Мансийск. Полет будет стоить 2 300 и 2 500 рублей соответственно.