Сервис OneTwoTrip рассказал, какие направления будут самыми бюджетными в мае

Петербуржцы могут сэкономить, если отправятся в Архангельск или Казань. Билет на самолет так же обойдется менее 3 тыс. Для сочинцев эксперты предлагают несколько направлений. Самым дешевым будет вояж в Дагестан. На билет в одну сторону они потратят 2 тыс. рублей. Чуть дороже обойдется перелет до Минеральных вод – от 2 100 рублей.