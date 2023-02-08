Минобороны Польши упрекнуло Германию в малочисленности поставок танков на Украину

Число танков, которые Германия согласилась передать украинской армии, сочли недостаточным в минобороны Польши. Глава ведомства Мариуш Блащак заявил, что разочарован в Берлине.
В среду, 8 февраля, в Польше с визитом находится министр обороны Германии Борис Писториус. По итогам переговоров с немецким коллегой, Блащак выступил перед журналистами и заявил, что был разочарован незначительным вкладом со стороны ФРГ.
«Наш вклад – 14 штук. Немецкий – тоже 14 штук. Мы немного разочарованы этим вкладом со стороны Германии», — высказался министр.
Ранее правительство ФРГ после нескольких раундов переговоров с союзниками по НАТО заявило, что не только отдаст Украине Leopard 2, но и разрешит реэкспорт немецких танков из других стран. Берлин также обещал передать ВСУ партию танков Leopard 1, сообщает «Царьград».