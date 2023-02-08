Минобороны Польши упрекнуло Германию в малочисленности поставок танков на Украину

Ранее правительство ФРГ после нескольких раундов переговоров с союзниками по НАТО заявило, что не только отдаст Украине Leopard 2, но и разрешит реэкспорт немецких танков из других стран. Берлин также обещал передать ВСУ партию танков Leopard 1, сообщает «Царьград».