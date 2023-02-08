«Отдыхайте на дачах»: депутат Обухов выступил с обращением к коллегам

Необдуманное поведение государственных служащих может вызвать недовольство у населения нашей страны. Об этом в беседе с ФАН напомнил депутат Государственной думы Сергей Обухов.
Появившаяся в СМИ инициатива о запрете чиновникам выезжать за границу на отдых получила широкую популярность. Связано это с тем, что, как отмечается, непозволительное для государственного служащего поведение и бахвальство благополучием могут привести к деморализации и расколу внутри общества. Эту точку зрения поддерживают многие интернет-пользователи.
Своим мнением по этому поводу с Федеральным агентством новостей поделился Сергей Обухов. На его взгляд, опрометчивые шаги отдельных чиновников на фоне проведения СВО действительно могут привлечь пристальное общественное внимание.
«Все это не хорошо. Об этом много раз говорили. Нельзя в это время совершать ошибки, которые могут вызвать недовольство», — сказал депутат Госдумы.
Парламентарий также отметил, что считает неуместным для чиновников не только стараться продемонстрировать благополучие, но и вообще отправиться на отдых на чужбину.
«Отдыхайте на дачах, отдыхайте у нас в России. Мест для отдыха много», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он добавил, что и сам следует тому же принципу, не подыскивая курорты за тридевять земель.
«Я люблю отдыхать у себя на даче и на нашем Черном море», — подытожил народный избранник.
Ранее депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев поддержал инициативу предпринимателя Евгения Пригожина запретить чиновникам выезд за границу в период СВО. По словам собеседника, он и сам предпочитает отдыхать в России.