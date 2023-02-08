«Отдыхайте на дачах»: депутат Обухов выступил с обращением к коллегам

Появившаяся в СМИ инициатива о запрете чиновникам выезжать за границу на отдых получила широкую популярность. Связано это с тем, что, как отмечается, непозволительное для государственного служащего поведение и бахвальство благополучием могут привести к деморализации и расколу внутри общества. Эту точку зрения поддерживают многие интернет-пользователи.