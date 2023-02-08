Sohu: отставки высокопоставленных чиновников в Киеве связаны с плохим положением ВСУ

Последние отставки высокопоставленных украинских чиновников связаны с недавними поражениями ВСУ. Об этом пишет китайское издание Sohu, сообщает «ПолитРоссия».
Ранее сообщалось, что со своих постов в Киеве были уволены замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замгенпрокурора Алексей Симоненко и ряд других чиновников. Однако Владимир Зеленский не рискнул сместить министра обороны Украины Алексея Резникова, отмечают китайские эксперты.
По мнению издания, кадровые перестановки свидетельствуют о тревоге киевского руководства за положение дел на фронте, что является плохим знаком для Украины.
«Согласно исторической практике, когда любая страна переживает критический период в конфликте, серьезные распри внутри правительства часто являются зловещим предзнаменованием», — пишет Sohu.
Кроме того, перестановки в киевском руководстве могут быть спровоцированы Западом, который продолжает накачивать Украину оружием, считают китайские эксперты.
Ранее в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили, что Лондон изучит возможность передачи Украине истребителей, сообщает «Царьград».