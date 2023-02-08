Sohu: отставки высокопоставленных чиновников в Киеве связаны с плохим положением ВСУ

Ранее сообщалось, что со своих постов в Киеве были уволены замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замгенпрокурора Алексей Симоненко и ряд других чиновников. Однако Владимир Зеленский не рискнул сместить министра обороны Украины Алексея Резникова, отмечают китайские эксперты.