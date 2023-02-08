Жители двух поселков в Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли район подстанции в поселке Теткино в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Очевидцы событий зафиксировали прилеты восьми снарядов. В результате атаки была незначительно повреждена электростанция. Без света остались жители Теткина и села Попово-Лежачи.
«По предварительной информации пострадавших нет. Ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению электроснабжения», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
На западной границе России с Украиной активно возводят фортификационные сооружения, необходимые для защиты российских территорий. Такие сооружения появились и в Курской области.