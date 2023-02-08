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Росбиотех представил разработку высокофункционального сыра от пародонтита

Общество
Росбиотех представил разработку высокофункционального сыра от пародонтита

Технологию создания уникального сыра с куркумой представили специалисты Российского биотехнологического университета (Росбиотех).

Метод производства продукта позволяет сохранить его полезные свойства, включая бактерицидное и противовоспалительное. Это способствует тому, что куркума уменьшает симптомы пародонтита и замедляет развитие болезни, передает «Газета.ru».

Технология российских ученых практически полностью сохраняет себестоимость производства, что не провоцирует увеличение стоимости товара. Также при изготовлении сыра соблюли все правила ГОСТ.
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