Газета «Ульяновск сегодня» стала новым партнером Медиагруппы «Патриот»

Исполняющий обязанности директора и главреда издания Игорь Демин отметил, что журналисты их портала каждый день трудятся для жителей Ульяновска. Сотрудники оперативно формируют новостную ленту, выпускают эксклюзивные материалы и интервью, подчеркнул руководитель.