Газета «Ульяновск сегодня» стала новым партнером Медиагруппы «Патриот»

Список партнеров Медиагруппы «Патриот» пополнился новым изданием. Глава медиахолдинга Николай Столярчук объявил о начале сотрудничества с газетой «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности директора и главреда издания Игорь Демин отметил, что журналисты их портала каждый день трудятся для жителей Ульяновска. Сотрудники оперативно формируют новостную ленту, выпускают эксклюзивные материалы и интервью, подчеркнул руководитель.
«Уверен, что сотрудничество с Медиагруппой «Патриот» поможет нам внедрить в поток городских новостей федеральный и международный компонент. Кроме того, это будет интересно как нашим читателям, так и аудитории наших федеральных коллег», — заявил Демин.
Столярчук назвал «Ульяновск сегодня» одним из ведущих изданий своего региона. По мнению главы «Патриота», аудиторию медиагруппы заинтересуют профессиональные публикации ульяновских журналистов.
«Рассчитываю на долгое и продуктивное сотрудничество», — подчеркнул руководитель медиахолдинга.
Столярчук добавил, что все больше патриотически настроенных СМИ начинают работать с медиагруппой. Только вместе издания смогут противостоять фейкам западных противников и защитить информационный суверенитет России, подытожил глава «Патриота».