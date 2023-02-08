Выступление Зеленского в парламенте Великобритании возмутило жителей королевства

Появление президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне вызвало негодование у жителей Великобритании. Об этом свидетельствуют комментарии читателей издания Daily Mail.
Украинский лидер ранее произнес речь в британском парламенте. Это его первый визит в страну короля Карла III с начала российской спецоперации. Британцы ополчились на Зеленского после его выступления и призвали прекратить поддерживать Киев.
«Мы отдаем британские налоги телекомику-разжигателю ненависти... Почему», — задался вопросом один из читателей.
«Почему он носит не костюм, а откровенно армейскую одежду — не уверен, что это помогает его имиджу», — заметил другой комментатор.
«Зачем он вообще здесь? Это не британский конфликт, мы не должны в это вмешиваться», — возмутился еще один участник дискуссии.
Ранее стало известно о планах Зеленского посетить Париж. Ожидается, что он проведет переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном.