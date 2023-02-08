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Лидер Pink Floyd Уотерс на Совбезе ООН осудил провокаторов конфликта на Украине

Политика
Лидер Pink Floyd Уотерс на Совбезе ООН осудил провокаторов конфликта на Украине

Спецоперация России на Украине была спровоцирована. Такое мнение выразил один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Артист выступил на заседании Совбеза ООН. В ходе мероприятия не поддержал действия России на Украине. При этом он осудил провокаторов.

«Но также - вторжение России на Украину не было неспровоцированным», – сказал Уотерс.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила главу евродипломатии Жозепа Борреля в «дипломатии преследования». По ее словам, Брюссель комментирует каждое мероприятие с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова во время африканского турне.
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