Лидер Pink Floyd Уотерс на Совбезе ООН осудил провокаторов конфликта на Украине

Спецоперация России на Украине была спровоцирована. Такое мнение выразил один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
Артист выступил на заседании Совбеза ООН. В ходе мероприятия не поддержал действия России на Украине. При этом он осудил провокаторов.
«Но также - вторжение России на Украину не было неспровоцированным», – сказал Уотерс.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила главу евродипломатии Жозепа Борреля в «дипломатии преследования». По ее словам, Брюссель комментирует каждое мероприятие с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова во время африканского турне.