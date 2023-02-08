Бывшая ученица Андрея Уварова обвинила тренера в сексуальных домогательствах

Поводом для возбуждения дела против 47-летнего Уварова стало обращение бывшей ученицы тренера, пишет RT. Она утверждает, что наставник оказывал недвусмысленные знаки внимания во время тренировочных занятий. Более того, бывшая ученица Уварова обвинила тренера в угрозах убийством. Наставник пока никак не комментировал скандал со своим участием.