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Бывшая ученица Андрея Уварова обвинила тренера в сексуальных домогательствах

Спорт
Бывшая ученица Андрея Уварова обвинила тренера в сексуальных домогательствах

Директора музея фигурного катания Андрея Уварова подозревают в домогательствах к бывшей воспитаннице.

Российский тренер по фигурному катанию Андрей Уваров стал фигурантом уголовного дела о домогательствах. Об этом информирует REGNUM, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Поводом для возбуждения дела против 47-летнего Уварова стало обращение бывшей ученицы тренера, пишет RT. Она утверждает, что наставник оказывал недвусмысленные знаки внимания во время тренировочных занятий. Более того, бывшая ученица Уварова обвинила тренера в угрозах убийством. Наставник пока никак не комментировал скандал со своим участием.
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