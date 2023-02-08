«Русская Медиагруппа» заключит контракт с Историческим музеем на арт-завтраке

«Русская Медиагруппа» и Государственный исторический музей подпишут соглашение во время арт-завтрака. В рамках события будет проходить выставка «Сны Сибири».
Мероприятие состоится 10 февраля в Историческом музее. Церемония приурочена к празднованию дня рождения культурного учреждения. Ему исполнится 151 год 9 февраля.
На выставке «Сны Сибири» будут представлены артефакты эпохи неолита, зооморфные образы железного века, композиции пермского звериного стиля, оружие и керамика. Гости смогут посетить мероприятие в рамках арт-завтрака.
«Русская Медиагруппа» стремится расширить взаимодействие в различных культурных сферах, заявил управляющий директор организации Дмитрий Медников. Холдинг постоянно занимается популяризацией русского языка и ценностей России.
«Уверены, партнерство с Историческим музеем поможет вывести эту работу на новый уровень», – цитирует главу пресс-служба «Русской Медиагруппы».
По соглашению холдинг и музей будут оказывать всестороннюю поддержку в продвижении знаний об истории и культуре России. Планируется также совместная организация познавательных мероприятий.