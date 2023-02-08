Это новый «железный занавес»: политолог Савин объяснил, чего боится еврочиновник Боррель

Европейский союз по воле его функционеров отгораживается от России и Китая, выстраивая новый «железный занавес», заявил в беседе с корреспондентом ФАН главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика», политолог Леонид Савин.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о возрастающих рисках дезинформации со стороны РФ и КНР при освещении событий на Украине и анонсировал создание централизованного центра для противодействия ей. При этом под «дезинформацией» предлагается понимать точку зрения России, которую нельзя принимать в расчет и допускать в медиасреду Европы.
Запад давно занимается тем, что фильтрует информационные потоки и блокирует любые данные, идущие вразрез с его собственной повесткой, считает Савин.
«Скорее всего, будут выделены какие-то новые средства, используют, конечно, опыт предыдущих лет, возможно, подключат какие-то программы искусственного интеллекта для быстрого мониторинга, чтобы быстрее выявлять, быстрее блокировать. Естественно, будут вести “трал” в социальных сетях, чтобы не допустить альтернативных точек зрения. В общем, такая антиутопия Оруэлла», — спрогнозировал направление информационной политики ЕС главред «Геополитики».
Савин считает, что это не столько конкуренция с «дезинформацией», сколько попытка выстроить непробиваемый барьер для любых мнений, отличных от точки зрения Брюсселя, попытка не пропустить к людям всестороннюю информацию.
«Это, скорее, новый железный занавес, потому что они не могут столь же активно действовать на нашей территории, как у себя. Тем более, на территории Китая — у них там вообще Великий китайский файрвол, так называемый. Есть свои социальные сети. В общем-то сложно в китайской инфосреде конкурировать. Поэтому, скорее, речь идет о новых таких вот красных линиях, через которые они будут стараться не допустить информационного влияния. Разумеется, это отражает двойные стандарты, потому что тут речь о демократии не ведется, свободы слова нет никакой — как раз запрещают другую точку зрения. Естественно, и глобализация, которую в Европе продвигали, тоже остается под вопросом», — заключил эксперт.
Ранее Леонид Савин заявил, что Евросоюз не потерпит альтернативных точек зрения, потому и намерен бороться со СМИ и медиа России.