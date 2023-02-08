Это новый «железный занавес»: политолог Савин объяснил, чего боится еврочиновник Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о возрастающих рисках дезинформации со стороны РФ и КНР при освещении событий на Украине и анонсировал создание централизованного центра для противодействия ей. При этом под «дезинформацией» предлагается понимать точку зрения России, которую нельзя принимать в расчет и допускать в медиасреду Европы.