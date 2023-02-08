Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Актер из фильма «Завтра была война» Столяров скончался спустя пять дней после смерти матери

Общество
Актер из фильма «Завтра была война» Столяров скончался спустя пять дней после смерти матери

Российский телеведущий и актер Сергей Столяров скончался на 61-м году жизни. За пять дней до этого умерла его мать Нина Головина — актриса кино и озвучивания. Трагическую новость сообщили в пресс-службе фонда «Образование в третьем тысячелетии».

Причина смерти артиста не раскрывается. Информация о дате и месте проведения прощальной церемонии появится позднее.

Столяров — выпускник Высшего театрального училища имени Щепкина. Зрителям запомнился по роли Артема Шефера в картине «Завтра была война». Помимо этого, снялся в телефильме «Следствие ведут ЗнаТоКи». В 2000 году получил должность генерального продюсера телеканала «Школьник ТВ».
актер смерть ведущий
Военкоры ФАН
Лучшие в аду