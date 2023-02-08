Актер из фильма «Завтра была война» Столяров скончался спустя пять дней после смерти матери

Российский телеведущий и актер Сергей Столяров скончался на 61-м году жизни. За пять дней до этого умерла его мать Нина Головина — актриса кино и озвучивания. Трагическую новость сообщили в пресс-службе фонда «Образование в третьем тысячелетии».
Причина смерти артиста не раскрывается. Информация о дате и месте проведения прощальной церемонии появится позднее.
Столяров — выпускник Высшего театрального училища имени Щепкина. Зрителям запомнился по роли Артема Шефера в картине «Завтра была война». Помимо этого, снялся в телефильме «Следствие ведут ЗнаТоКи». В 2000 году получил должность генерального продюсера телеканала «Школьник ТВ».