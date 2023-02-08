Российские ученые разработали уникальные сухие назальные спреи

Препарат способствует быстрому проникновению компонентов в головной мозг по обонятельным нейронам и незамедлительно начинает действовать. Такой метод приема лекарств снижает нагрузку на печень, желудок и почки, сообщила научный сотрудник РХТУ Мария Мочалова.