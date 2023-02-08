Российские ученые разработали уникальные сухие назальные спреи

Российские ученые представили уникальную разработку сухого назального спрея, сообщили в Минобрнауки РФ.
Препарат создан на основе аэрогелей для эффективной доставки препарата в организм пациента. Спрей поможет при терапии социально значимых заболеваний, передает «Газета.ru».
Препарат способствует быстрому проникновению компонентов в головной мозг по обонятельным нейронам и незамедлительно начинает действовать. Такой метод приема лекарств снижает нагрузку на печень, желудок и почки, сообщила научный сотрудник РХТУ Мария Мочалова.