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Мобилизованным бизнесменам продлили рассрочку по арендной плате за федеральное имущество

Экономика
Мобилизованным бизнесменам продлили рассрочку по арендной плате за федеральное имущество

Кабмин России продлил период рассрочки платежей за аренду федерального имущества для предпринимателей, которые призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Эта льгота теперь будет предоставляться на срок до 90 дней после окончания службы. Такое право получают как физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, так и юридические, где один человек является единственным учредителем, участником компании либо ее руководителем, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд СВО.

Тем временем корпорация «Синергия» запустила всероссийское движение «Бизнес-мобилизация» для помощи военнослужащим, которые участвуют в спецоперации. Одна из цель проекта –создать площадку для бизнеса, желающих оказать помощь фронту, пишет «ФедералПресс».
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