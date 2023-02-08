Мобилизованным бизнесменам продлили рассрочку по арендной плате за федеральное имущество

Эта льгота теперь будет предоставляться на срок до 90 дней после окончания службы. Такое право получают как физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, так и юридические, где один человек является единственным учредителем, участником компании либо ее руководителем, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд СВО.