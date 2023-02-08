Тараканы заполонили жилую квартиры в Москве во время потопа в подвале

Жильцы одной московской квартиры показали, как выглядит их кухня после потопа в подвале. Тысячи тараканов, спасаясь от воды, пришли погостить.
Насекомые заполонили все свободные поверхности кухни. На видеозаписи можно увидеть, что они ползают по стенам, потолку, полу, предметам мебели и бытовой технике. Примечательно, что тараканы не прячутся от людей, а смело хозяйничают в квартире.
«Тащите огнемет», — пошутили авторы ролика.
Врачи в Одинцове ранее вытащили из уха пожилого мужчины таракана. Оказалось, что пациент долгое время пытался избавиться от дискомфорта в слуховом проходе с помощью ватных палочек. Медики выяснили, что причина недуга вызвана серными пробками и насекомым.