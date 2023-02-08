Педагог Лия Бабаева рассказала, как негативный контент влияет на детей

Не все родители могут контролировать потребление информации детьми, ведь они не находятся постоянно дома или в школе. Гаджеты предоставляют им безграничный поток деструктивного контента, например, на подростков сильно влияют песни скандальной певицы Инстасамки, но дело не только в творчестве таких артистов.