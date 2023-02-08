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Педагог Лия Бабаева рассказала, как негативный контент влияет на детей

Общество
Педагог Лия Бабаева рассказала, как негативный контент влияет на детей

Основатель работающих по методу Монтессори групп, педагог Лия Бабаева рассказала, как негативный контент влияет на детей. Она считает, что государство должно помогать родителям контролировать потребление информации в Сети.

Бабаева отметила, что дети впитывают негатив словно губки. Каждый день появляются новости в Сети, что они стали более агрессивными, хуже учатся и меньше спят, быстрыми темпами начала развиваться подростковая депрессия.

«Нам важно, во-первых, ограничивать такой контент и доступ детей к нему, а во-вторых, по максимуму контролировать все те источники, откуда эта информация к детям поступает. И вот здесь у меня очень большой вопрос к нашему государству», — заявила Бабаева на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Не все родители могут контролировать потребление информации детьми, ведь они не находятся постоянно дома или в школе. Гаджеты предоставляют им безграничный поток деструктивного контента, например, на подростков сильно влияют песни скандальной певицы Инстасамки, но дело не только в творчестве таких артистов.

«Здесь без помощи государства нам не обойтись. Очень хочется, чтобы родителей услышали и помогли детей защитить, обезопасить», — добавила педагог.

По ее словам, даже возрастная маркировка не защитит детей от негативного контента. Бабаева также вспомнила о недавнем уроке для школьников, где их познакомили с певцом Егором Кридом, который в социальных сетях рекламирует казино.
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