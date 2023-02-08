Основатель работающих по методу Монтессори групп, педагог Лия Бабаева рассказала, как негативный контент влияет на детей. Она считает, что государство должно помогать родителям контролировать потребление информации в Сети.
Бабаева отметила, что дети впитывают негатив словно губки. Каждый день появляются новости в Сети, что они стали более агрессивными, хуже учатся и меньше спят, быстрыми темпами начала развиваться подростковая депрессия.
«Нам важно, во-первых, ограничивать такой контент и доступ детей к нему, а во-вторых, по максимуму контролировать все те источники, откуда эта информация к детям поступает. И вот здесь у меня очень большой вопрос к нашему государству», — заявила Бабаева на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».
Не все родители могут контролировать потребление информации детьми, ведь они не находятся постоянно дома или в школе. Гаджеты предоставляют им безграничный поток деструктивного контента, например, на подростков сильно влияют песни скандальной певицы Инстасамки, но дело не только в творчестве таких артистов.
«Здесь без помощи государства нам не обойтись. Очень хочется, чтобы родителей услышали и помогли детей защитить, обезопасить», — добавила педагог.
По ее словам, даже возрастная маркировка не защитит детей от негативного контента. Бабаева также вспомнила о недавнем уроке для школьников, где их познакомили с певцом Егором Кридом, который в социальных сетях рекламирует казино.