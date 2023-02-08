Бахрейн и Катар возобновили диалог на уровне министров после шестилетнего перерыва

Государства граничат друг с другом на море, из-за чего Манама принимала весомое участие в блокаде Катара.
Министры иностранных дел Катара и Бахрейна обсудили пути решения проблемных межгосударственных вопросов на встрече, состоявшейся в Саудовской Аравии 7 февраля. Это был первый подобный диалог между двумя странами после кризиса в Персидском заливе в 2017 году.
Представитель Катара Мухаммад бин Абдулрахман Аль-Тани и его бахрейнский коллега Абдуллатиф Аль-Зайани встретились в штаб-квартире Генерального секретариата Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). По информации, предоставленной Дохой, обсуждение было направлено на создание основы для дальнейших переговоров между двусторонними комитетами. На них уже ляжет задача по решению актуальных вопросов, таких как торговые связи и взаимный статус морских и воздушных границ.
Это событие является последним эпизодом в истории отношений между двумя государствами ССАГПЗ после многолетнего тупика. В 2017 году Бахрейн вместе с Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом ввели воздушную, сухопутную и морскую блокаду Катара, обвинив его в поддержке терроризма. Катар отклонил эти претензии как необоснованные.
Хотя связи Катара с тремя другими странами улучшились, отношения с Бахрейном оставались на прежнем уровне. Однако недавно в подходе Манамы произошли изменения, когда король Хамад бин Иса Аль-Халифа подчеркнул необходимость урегулирования нерешенных вопросов с Дохой.
К настоящему моменту Управление гражданской авиации Бахрейна объявило об открытии своего воздушного пространства для Катара, но прямые рейсы еще не возобновились. Посольства обеих стран остаются закрытыми.