Бахрейн и Катар возобновили диалог на уровне министров после шестилетнего перерыва

Представитель Катара Мухаммад бин Абдулрахман Аль-Тани и его бахрейнский коллега Абдуллатиф Аль-Зайани встретились в штаб-квартире Генерального секретариата Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). По информации, предоставленной Дохой, обсуждение было направлено на создание основы для дальнейших переговоров между двусторонними комитетами. На них уже ляжет задача по решению актуальных вопросов, таких как торговые связи и взаимный статус морских и воздушных границ.