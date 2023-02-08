Восходящий тренд на нефть: аналитики рассказали, как ситуация в Турции повлияла на котировки

Сегодня, 8 февраля цены на нефть продолжают свой рост и поднимаются с отметки 84,1 до отметки 84,5 доллара за баррель. Что послужило позитивным фактором? Как отразились на котировках восстановление экономики Китая и землетрясение в Турции? На эти и другие вопросы ответили ФАН аналитики ФБА «Экономика сегодня».