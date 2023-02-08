Восходящий тренд на нефть: аналитики рассказали, как ситуация в Турции повлияла на котировки

Сегодня, 8 февраля цены на нефть продолжают свой рост и поднимаются с отметки 84,1 до отметки 84,5 доллара за баррель. Что послужило позитивным фактором? Как отразились на котировках восстановление экономики Китая и землетрясение в Турции? На эти и другие вопросы ответили ФАН аналитики ФБА «Экономика сегодня».
По мнению экспертов, главным позитивом в формировании цен на черное золото остается восстановление китайской экономики.
«В начале января власти Китая отошли от политики нулевой терпимости к коронавирусу. На этом фоне ожидается, что страна даст основной приток роста спроса на нефть в текущем году. При этом рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило свой прогноз роста ВВП Китая на текущий год с 4,1% до 5%», — рассказали экономисты.
Вчера были опубликованы данные по запасам нефти от Американского института нефти, которые по словам специалистов, также положительно отразились на котировках. За прошлую неделю запасы США снизились на 2,1 млн баррелей, хотя ожидался рост на 2,1 млн.
Также поддерживающим фактором цен выступили опасения по поводу предложения нефти из-за землетрясения в Турции. Там был остановлен порт Джейхан, через который идут отгрузки нефти из Ирака, Азербайджана в Европу. На данный момент подача нефти возобновлена.
«В целом можно сказать, что восходящий тренд на нефть сейчас возобновился. Мы ожидаем, что цены продолжат свой рост и сохраняем свой прогноз по достижению ценовой отметки 90 долларов за баррель до конца месяца», — добавили эксперты.
Ранее Литва, Эстония и Польша предложили снизить потолок цен на российскую нефть до 40-50 долларов за баррель, тогда как США настаивают на сохранении установленного лимита в 60 долларов.