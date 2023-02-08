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Минтруд России напомнил самозанятым родителям о праве на единое пособие

Экономика
Минтруд России напомнил самозанятым родителям о праве на единое пособие

Россияне, имеющие статус самозанятого и являющиеся родителями, могут подать заявление на получение единого пособия. Специальный налоговый режим не может быть основанием для отказа в назначении выплаты, уточнили в Минтруде России.

При этом гражданам не нужно приносить дополнительные документы, включая справки, подтверждающие доход от самозанятости. Все необходимые сведения Социальный фонд России получает путем межведомственного взаимодействия в налоговой.

Единое пособие было введено с 1 января 2023 года. Его получателями являются нуждающиеся семьи с детьми и беременные. Выплата назначается при доходе семьи ниже прожиточного минимума на каждого ребенка младше 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Для женщин, вставших на учет по беременности в ранние сроки, пособие рассчитывается с учетом регионального прожиточного минимума.
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