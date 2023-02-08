Врач Белоусов сообщил о риске сердечных заболеваний из-за быстрозавариваемой лапши

Употребление лапши быстрого приготовления не только портит фигуру, но и провоцирует развитие серьезных заболеваний, предупредил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
Продукт отличается от привычных макаронных изделий способ заготовки. Лапша в процессе производства 2-3 минуты находится в пальмовом кипящем масле, что и обеспечивает простое и быстрое приготовление, передает «Газета.ru».
Организм человека полностью усваивает компонент продукта, который оседает на стенках сосудов. Если употреблять лапшу ежедневно, то это приведет в повышению уровня сахара в крови, набору веса и сердечно-сосудистым заболеваниям, заявил Белоусов.