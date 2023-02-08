У нас депутаты сознательные: Леонид Ивлев оценил инициативу запретить слугам народа выезжать за границу

Вопрос выезда депутатов за рубеж на роскошный отдых — это прежде всего личная ответственность и сознательность самих парламентариев. В Госдуме таких прецедентов ранее не случалось. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев.
Депутатам Госдумы предложили ограничить поездки за границу, а также запретить демонстрацию роскошного образа жизни. С такой инициативой в начале февраля выступил петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Тема актуализировалась после ряда скандалов с отдыхом областных парламентариев за рубежом.
«Считаю, что вообще ограничение выезда за границу для депутатов и чиновников должно быть. Но только в том случае, если они сами не понимают и начинают выезжать. У нас такого нет. Во всяком случае депутаты сознательные. Я говорю про Государственную думу. Таких прецедентов у нас не было», — рассказал народный избранник.
Свое мнение относительно данной инициативы уже высказали многие депутаты нижней палаты российского парламента. Более подробно с их позицией читатели могут ознакомиться в спецматериале ФАН.