У нас депутаты сознательные: Леонид Ивлев оценил инициативу запретить слугам народа выезжать за границу

Вопрос выезда депутатов за рубеж на роскошный отдых — это прежде всего личная ответственность и сознательность самих парламентариев. В Госдуме таких прецедентов ранее не случалось. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев.