Депутат Алтухов поддержал законопроект по борьбе с «пиратством» фильмов в России

Согласно законопроекту, зрителю запрещено вести аудио- и видеозаписи демонстрируемых фильмов или их фрагментов. В случае нарушения правил зрителем — демонстраторы имеют право отказать ему в предоставлении услуг. Также вводится новое понятие «кинотеатр» — это принадлежащий демонстратору фильма на праве собственности или используемый им на ином законном основании имущественный комплекс.