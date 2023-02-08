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Депутат Алтухов поддержал законопроект по борьбе с «пиратством» фильмов в России

Общество
Депутат Алтухов поддержал законопроект по борьбе с «пиратством» фильмов в России

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Проект закона направлен на защиту правообладателей фильмов и регулирует правоотношение между зрителями и кинотеатрами.

Согласно законопроекту, зрителю запрещено вести аудио- и видеозаписи демонстрируемых фильмов или их фрагментов. В случае нарушения правил зрителем — демонстраторы имеют право отказать ему в предоставлении услуг. Также вводится новое понятие «кинотеатр» — это принадлежащий демонстратору фильма на праве собственности или используемый им на ином законном основании имущественный комплекс.

Парламентарии узаконили и вывод из зала подвыпивших людей. Сотрудники кинотеатров обязаны информировать посетителей о действиях при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра. Кроме того, производитель, прокатчик или иной правообладатель национального фильма обязан предоставлять субтитры и тифлокомментарий к национальным фильмам.

Стоит отметить, что на данный момент такие внутренние правила в кинотеатрах уже существуют. Как оказалось требования кинотеатров были вне закона. Об этом рассказал депутат Государственной думы Сергей Алтухов в беседе с ФАН.

«Фактически закрепляется на федеральном уровне практики, которые регулировались в некоторых регионах местными нпа. Особенно важным считаю инструктаж о действиях в чрезвычайных ситуациях. Мы все помним трагедию в Кемерово. И такие ошибки нельзя повторять. Знаю, что многие залы делают это в игровой форме. Это точно не лишнее», — подчеркнул он.

Ранее депутат Вадим Булавинов отказался комментировать возможный запрет на выезд чиновников за рубеж во время спецоперации.
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