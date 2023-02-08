«Есть нормы, которые необходимо соблюдать»: депутат Гаджиев о запрете поездок за границу для парламентариев

Большой интерес общественности вызвала появившаяся в СМИ инициатива о запрете чиновникам выезжать на отдых за границу во время СВО. Все дело в том, что пристрастие отдельных государственных служащих хвалиться своим благосостоянием может привести к деморализации и расколу внутри российского общества. Большинство пользователей выразили согласие с такой точкой зрения.