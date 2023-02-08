«Есть нормы, которые необходимо соблюдать»: депутат Гаджиев о запрете поездок за границу для парламентариев

Существуют абсолютно понятные нормы, которые должны соблюдать государственные служащие. Об этом в беседе с ФАН напомнил депутат Государственной думы Абдулхаким Гаджиев.
Большой интерес общественности вызвала появившаяся в СМИ инициатива о запрете чиновникам выезжать на отдых за границу во время СВО. Все дело в том, что пристрастие отдельных государственных служащих хвалиться своим благосостоянием может привести к деморализации и расколу внутри российского общества. Большинство пользователей выразили согласие с такой точкой зрения.
В беседе с Федеральным агентством новостей своим отношением к такой идее поделился Абдулхаким Гаджиев. По его мнению, эта инициатива весьма своевременна.
«Есть нормы, которые необходимо соблюдать. Я человек не выездной. Был только в командировке. Вхожу в группу по связям с парламентами Ближнего Востока», — сказал народный избранник.
Депутат Государственной думы также отметил, что и сам на отдыхе делает выбор именно в пользу живописных мест России.
«Для меня предпочтительнее отдых в России. В частности, у себя в Железноводске и Дагестане. Там неимоверно красиво», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он добавил, что у него есть свой список тех мест, которые ему пока не довелось посетить лично, но парламентарий намерен это исправить.
«Мечтаю побывать на Камчатке и Алтае. Посмотреть гейзеры, озеро Байкал. Россия — страна огромная и здесь можно выбирать отдых на свой вкус и свои запросы», — подытожил народный избранник.
Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева поддержала инициативу предпринимателя Евгения Пригожина запретить чиновникам выезжать за рубеж на отдых. По ее словам, в период проведения СВО важно быть со своими близкими.