Британские инструкторы не смогут быстро обучить украинских летчиков пилотированию истребителей F-16, так как эти машины сложны в управлении. К тому же, у пилотов ВСУ нет необходимых навыков, чтобы научиться вести боевые действия на западных истребителях.
Об этом в интервью «ПолитРоссии» заявил майор ВВС, летчик-инструктор Андрей Красноперов. По его словам, на подготовку хорошего пилота истребителя уходят годы. Военный считает, что даже после переобучения украинским летчикам вряд ли доверят дорогостоящие западные истребители, так как в бою они встретятся со знающими свое дело российскими пилотами.
«Хотят обучать — ради бога, но смутно верится, что из этого что-то получится. У нас воздушные бои проходят не как раньше, когда крутили виражи и петли. Наши Су-30 и Су-35 берут одновременно по шесть-семь целей, производят пуск ракет и все», — заявил Красноперов.
Эксперт также отметил, что пилоты ВВС Украины не смогли достичь успехов пилотируя знакомые им Су-25, которые российские истребители и системы ПВО регулярно сбивают в ходе спецоперации.
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