Летчик Красноперов усомнился в возможности успешной подготовки летчиков ВСУ в Великобритании

Об этом в интервью «ПолитРоссии» заявил майор ВВС, летчик-инструктор Андрей Красноперов. По его словам, на подготовку хорошего пилота истребителя уходят годы. Военный считает, что даже после переобучения украинским летчикам вряд ли доверят дорогостоящие западные истребители, так как в бою они встретятся со знающими свое дело российскими пилотами.