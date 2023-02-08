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Телезрители начали бить тревогу после пропажи Скабеевой из выпусков «60 минут»

Общество
Телезрители начали бить тревогу после пропажи Скабеевой из выпусков «60 минут»

Внезапное исчезновение ведущей Ольги Скабеевой из выпусков программы «60 минут» не на шутку встревожило телезрителей. Последний раз она появлялась на экране 25 января.

Сейчас в студии шоу работает лишь ее супруг Евгений Попов. Примечательно, что по причине продолжительного отсутствия Скабеевой нигде не сообщалось, в том числе в ее Telegram-канале.

Россияне буквально забили тревогу — поклонники передачи все чаще задаются вопросом, куда же исчезла телеведущая. В то же время Попов в ответ на поток сообщений о его жене заявил, что детали будут известны «скоро».

«Ольга – правдоруб, у нее в этой передаче такая роль. Таких людей не любят нигде – а мне она нравится», — написала одна из зрительниц.
«Куда пропала Ольга?» — переживает еще один любитель «60 минут».
«Ольга! Возвращайтесь и бейте врага так, как вы умеете это делать», — призвала другая поклонница.

В эфирах программы «60 минут» регулярно обсуждаются самые острые политические темы. Поклонники высоко ценят Скабееву за профессионализм и точные заявления.
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