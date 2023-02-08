Welt: разумные действия руководства позволили России успешно противостоять санкциям Запада

Российская экономика не обрушилась под давлением западных санкций вопреки прогнозам различных аналитиков. Противостоять ограничениям позволила слаженная работа руководства страны, написал в статье для издания Die Welt журналист Эдвард Штайнер.
Автор материала напомнил, что с начала украинского кризиса Москва отлично заработала на экспорте, чему послужила мощная ресурсная база страны. Кроме того, экономическая стабильность была обусловлена разумной реакцией Центробанка на санкции Запада.
России в условиях ограничений удалось нарастить приток не только товаров повседневного спроса, но и высоких технологий, отмечает журналист. В целом импорт в страну из-за рубежа составил в 2022 году колоссальные 346 млрд долларов, приводит данные обозреватель. Также он констатировал желание многих участников рынка продолжать сотрудничество с Москвой, несмотря на угрозы вторичных санкций со стороны США и Евросоюза.