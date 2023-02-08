Врач Серегина перечислила факторы риска для заболеваний полости рта

Такое мнение высказала специалист Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий Александра Серегина. В беседе с сетевым изданием «МК в Рязани» эксперт отметила, что изменения в органах и тканях полости рта могут служить первыми сигналами об ухудшении общего здоровья человека. Например, научно доказано, что люди, не уделяющие достаточно внимания гигиене полости рта, в большей степени подвержены респираторным заболеваниям.