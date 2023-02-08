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Врач Серегина перечислила факторы риска для заболеваний полости рта

Общество

Общее здоровье человека тесно связано со здоровьем полости рта. Регулярный и правильный уход за полостью рта улучшает самочувствие человека и повышает его самооценку.

Врач Серегина перечислила факторы риска для заболеваний полости рта

Такое мнение высказала специалист Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий Александра Серегина. В беседе с сетевым изданием «МК в Рязани» эксперт отметила, что изменения в органах и тканях полости рта могут служить первыми сигналами об ухудшении общего здоровья человека. Например, научно доказано, что люди, не уделяющие достаточно внимания гигиене полости рта, в большей степени подвержены респираторным заболеваниям.

К факторам риска развития болезней полости рта относится в частности плохое питание, курение, употребление спиртных напитков, частые стрессы, отсутствие гигиены полости рта. Для своевременной профилактики заболеваний органов и систем организма необходимо знать перечисленные факторы и стараться минимизировать их.
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