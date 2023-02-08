Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс зачитает доклад на инициированной Россией встрече ООН

По информации ТАСС, британца пригласила российская сторона. Сама встреча будет посвящена ситуации вокруг Украины. Как сообщал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Москва решила позвать Уотерса после того, как он выступил в ее поддержку в свете кризиса в Восточной Европе.