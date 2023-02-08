Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс зачитает доклад на инициированной Россией встрече ООН

Политика
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс зачитает доклад на инициированной Россией встрече ООН

Созванное Россией заседание Совбеза ООН пройдет при участии одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Он выступит в качестве докладчика.

По информации ТАСС, британца пригласила российская сторона. Сама встреча будет посвящена ситуации вокруг Украины. Как сообщал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Москва решила позвать Уотерса после того, как он выступил в ее поддержку в свете кризиса в Восточной Европе.

Российские военные продолжают выполнять задачи в рамках специальной операции на Украине. Усилия бойцов направлены на денацификацию и демилитаризацию соседней страны.
оон Украина роджер уотерс
Военкоры ФАН
Лучшие в аду