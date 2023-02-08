Европа отправляет Киеву сотни старых «Леопардов»

Киев, 8 февраля. Правительства Германии, Дании и Нидерландов поставят ВСУ до 178 боевых танков Leopard 1 старшего поколения в рамках следующей партии тяжелой военной техники. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Министры обороны Германии, Дании и Нидерландов заявили в совместном заявлении, что первые поставки достигнут Киева «через несколько месяцев» и будут включать запасные части, боеприпасы, а также обучение. По их словам, Бельгия также проявила интерес к участию.
«В ближайшие месяцы Украина получит не менее 100 боевых танков Leopard 1 A5», — говорится в сообщении, при этом минобороны Германии заявило, что окончательное число может достигнуть 178.
По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, поставки будут осуществляться поэтапно: около 20-25 танков будут доставлены к лету, а более 100 — к началу следующего года.
Leopard 1, который больше не производится, был основным боевым танком Западной Германии в 1960-х и 1970-х годах, пока его не сменил Leopard 2.
По итогам встречи министров обороны западных государств в рамках формата «Рамштайн-8», Германия обещала нарастить поставки вооружений Киеву, в том числе поставить около 30 танков Leopard 2. Данное решение было принято после объявления администрации Байдена об отправке танков американского производства M1 Abrams. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что передаст Leopard 2 Киеву только после отправки США своих Abrams, чтобы не стать первой страной, отправляющей тяжелые вооружения.