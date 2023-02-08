Европа отправляет Киеву сотни старых «Леопардов»

По итогам встречи министров обороны западных государств в рамках формата «Рамштайн-8», Германия обещала нарастить поставки вооружений Киеву, в том числе поставить около 30 танков Leopard 2. Данное решение было принято после объявления администрации Байдена об отправке танков американского производства M1 Abrams. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что передаст Leopard 2 Киеву только после отправки США своих Abrams, чтобы не стать первой страной, отправляющей тяжелые вооружения.