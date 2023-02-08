Мэр Парижа предложила сборной России войти в состав команды беженцев на ОИ-2024

Мэр французской столицы Анн Идальго предложила российским спортсменам войти в состав команды беженцев на ОИ-2024.
Анн Идальго считает, что российские спортсмены не должны выступать в нейтральном статусе на летних Олимпийских играх в Париже. Соответствующее мнение мэр французской столицы озвучила в эфире радио France Info, сообщает «Вечерняя Москва».
«Есть спортсмены-диссиденты. Они соревнуются по флагом команды беженцев. Выступление же под нейтральным флагом было последствием допинг-скандала. Я не сторонник этого варианта. Я бы сочла его совершенно неприличным», — подчеркнула Идальго.
Ранее в МОК допустили возможность участия россиян и белорусов в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе. Летние Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.