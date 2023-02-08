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СК возбудил уголовное дело после массовой гибели птиц на Ставрополье

Происшествия
СК возбудил уголовное дело после массовой гибели птиц на Ставрополье

Следователи возбудили уголовное дело после массовой гибели птиц в Апанасенковском округе Ставрополья.

По данным СК, тушки погибших особей были обнаружены на сельскохозяйственных землях. Специалисты провели экспертизу и установили, что птицы отравились ядом, содержащим фосфорорганические соединения.

Препарат использовали для борьбы с грызунами и неправильно рассчитали количество разбрасываемого вещества, в результате чего наступили серьезные последствия для окружающей среды в виде массовой гибели диких птиц. Расследование уголовного дела продолжается.
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