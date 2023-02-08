Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с руководством Мавритании укрепление экономических связей

Он подчеркнул, что представители мавританского экономического сектора выразили готовность принять участие в международном форуме Россия — Африка, который пройдет в июле 2023 года в Санкт-Петербурге. Глава МИД РФ напомнил, что сотрудничество между двумя странами традиционно включает взаимные проекты в сфере рыболовства. Российские сейнеры продолжают трудиться в мавританской исключительной экономической зоне.