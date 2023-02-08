Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с руководством Мавритании укрепление экономических связей

Нуакшот, 8 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл 8 февраля в столицу Исламской Республики Мавритания (ИРМ) город Нуакшот с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
В ходе пребывания в западноафриканском государстве Лавров провел переговоры с президентом ИРМ Мухаммедом ульд Шейхом аль-Газуани, а также со своим коллегой Мухаммедом Салемом ульд Мерзугом.
«Это первый визит главы российского внешнеполитического ведомства в Мавританию с момента установления двусторонних дипломатических отношений в 1964 году», — говорится в сообщении МИД РФ.
В пресс-службе ведомства добавили, что Москва придает большое значение углублению диалога с руководством ИРМ. Визит Лаврова в республику рассматривается как важный шаг на пути развития взаимовыгодного взаимодействия и традиционных дружественных контактов между двумя государствами.
«В основе российско-мавританского сотрудничества были и остаются такие базовые принципы, как равноправие и уважение, солидарность и готовность по-партнерски учитывать законные интересы друг друга», — добавлено в заявлении МИД.
Сам Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции, организованной после переговоров с Ульд Мерзугом, подчеркнул необходимость наращивания экономических связей между частными секторами и бизнес-структурами обеих стран. Министр отметил, что провел насыщенную и интересную беседу с главой республики и представителями местного кабмина.
«Мы обсудили прежде всего состояние наших двусторонних отношений. Договорились достойно отметить предстоящий в будущем году юбилей — 60-летие установления дипломатических связей. Этот период был насыщен интенсивным сотрудничеством в самых разных областях: торгово-экономической сфере, гуманитарной, образовательной и, конечно, в сфере внешней политики», — рассказал Лавров.
Он подчеркнул, что представители мавританского экономического сектора выразили готовность принять участие в международном форуме Россия — Африка, который пройдет в июле 2023 года в Санкт-Петербурге. Глава МИД РФ напомнил, что сотрудничество между двумя странами традиционно включает взаимные проекты в сфере рыболовства. Российские сейнеры продолжают трудиться в мавританской исключительной экономической зоне.
«Мы поблагодарили наших друзей за неизменно позитивное отношение к этой работе и за обещание продолжать создавать благоприятные условия для наших рыбаков и впредь. Помимо этого, конечно же, хотим диверсифицировать связи, распространить их на другие сферы, прежде всего в области добычи полезных ископаемых, здравоохранения», — отметил дипломат.
Ранее стало известно, что Сергей Лавров посетит Мавританию в рамках своего североафриканского турне, которое включает также Мали и Судан. Вечером 8 февраля, как ожидается, глава МИД отправится в Хартум, где проведет ряд важных встреч с руководством восточноафриканской страны.