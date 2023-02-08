Министр обороны ЦАР запретил полеты беспилотников над территорией республики

Банги, 8 февраля. Министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро подписал указ о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией страны.
Ограничение не распространяется на операции вооруженных сил республики (FACA). Однако прочие запуски БПЛА должны быть предварительно согласованы с национальным военным ведомством.
Клод Рамо Биро заявил, что инициатива является ответной мерой властей на нападения с использованием летательных аппаратов в нескольких регионах. Ранее две подобные атаки произошли на севере страны.
В Нделе БПЛА сбросил бомбу на вертолетную площадку одной из баз FACA. Центральноафриканский военный эксперт Сильвен Нгема заявил, что ответственность за инцидент несут представители многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).
В конце ноября прошлого года боевики использовали самолет без опознавательных знаков для атаки на хлопковый завод Cotton Cell в Боссангоа. Фабрика являлась одним из крупнейших предприятий в стране.
Полицейские обнаружили на месте теракта взрыватель M904, который используют Вооруженные силы государств — членов блока НАТО. Правоохранительные органы ЦАР предполагают, что оружие западного производства радикалы получили от Франции.