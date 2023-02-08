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Министр обороны ЦАР запретил полеты беспилотников над территорией республики

Весь мир
Министр обороны ЦАР запретил полеты беспилотников над территорией республики

Банги, 8 февраля. Министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро подписал указ о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией страны.

Ограничение не распространяется на операции вооруженных сил республики (FACA). Однако прочие запуски БПЛА должны быть предварительно согласованы с национальным военным ведомством.

Клод Рамо Биро заявил, что инициатива является ответной мерой властей на нападения с использованием летательных аппаратов в нескольких регионах. Ранее две подобные атаки произошли на севере страны.

В Нделе БПЛА сбросил бомбу на вертолетную площадку одной из баз FACA. Центральноафриканский военный эксперт Сильвен Нгема заявил, что ответственность за инцидент несут представители многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

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