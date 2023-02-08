Юрист Вышкварцев призвал запретить организацию концертов критикующих Россию артистов

Организацию концертов артистов, которые критикуют Россию, необходимо запретить на законодательном уровне. С таким призывом выступил кандидат юридических наук, депутат муниципального образования Краснознаменское Московской области Виталий Вышкварцев на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».
Юрист стал инициатором письма в адрес силовых ведомств, в котором, в том числе, призывают отменить российские концерты лидера «Ногу свело!» Максима Покровского, солиста «Машины времени» Андрея Макаревич (признан в России иноагентом) и поддерживающего Украину певца Валерия Меладзе. Вышкварцев отметил, что вообще бы запретил площадкам заключать договоры на выступления артистов, критикующих Россию.
«Наверное, пора пресекать эту порочную договорную практику и запрещать эти договоры. То есть, чтобы арендодатель этой площадки даже не помышлял, когда узнает, что к нему приедут вот эти вот личности... Чтобы он им отказал в заключении этих договоров», — заявил кандидат юридических наук.
По мнению муниципального депутата, организаторам нужно запретить устраивать концерты не поддерживающих власти артистов. Кроме того, под запретом должна оказаться продажа билетов на такие мероприятия, убежден спикер. Если это будет закреплено законодательно, не придется привлекать правоохранительные органы, чтобы они разбирались с подобными ситуациями, подытожил Вышкварцев.