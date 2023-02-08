Юрист Вышкварцев призвал запретить организацию концертов критикующих Россию артистов

По мнению муниципального депутата, организаторам нужно запретить устраивать концерты не поддерживающих власти артистов. Кроме того, под запретом должна оказаться продажа билетов на такие мероприятия, убежден спикер. Если это будет закреплено законодательно, не придется привлекать правоохранительные органы, чтобы они разбирались с подобными ситуациями, подытожил Вышкварцев.