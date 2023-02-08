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Число жертв землетрясения в Турции достигло 9057

Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 9057

Количество граждан, получивших смертельные травмы при разрушительном землетрясении в Турции, увеличилось до 9057. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Возросло и число пострадавших. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 52 979 человек. Медики оказывают необходимую помощь по мере возможности.

Специалисты продолжают разбор завалов зданий. К поисково-спасательной операции присоединились сотрудники МЧС РФ и добровольческие объединения. В стране объявили общенациональный траур.
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