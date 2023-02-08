Число жертв землетрясения в Турции достигло 9057

Количество граждан, получивших смертельные травмы при разрушительном землетрясении в Турции, увеличилось до 9057. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Возросло и число пострадавших. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 52 979 человек. Медики оказывают необходимую помощь по мере возможности.
Специалисты продолжают разбор завалов зданий. К поисково-спасательной операции присоединились сотрудники МЧС РФ и добровольческие объединения. В стране объявили общенациональный траур.