Финансист Иванов: вероятность скачка курса доллара до 80 рублей исключать нельзя

Специалист в беседе с журналистами «Ленты.ру» обратил внимание на то, что в настоящее время не прослеживаются очевидные факторы, которые могли бы повлиять на рост курса доллара. Но в то же время аналитики не могут исключать вышеуказанный сценарий. Иванов также добавил, что ситуация в мире может резко измениться, а курс валюты США — пойти вверх.