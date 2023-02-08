Астролог Ольга Фрост рассказала о связи Ходченковой с женатым Говорухиным

Отвечающий за реализацию идей Марс Говорухина был в соединении с Луной Ходченковой, которая отвечала за ее женскую сущность. Поэтому связь актрисы и режиссера была очевидной. Поклонники считали, что между парой был настоящий роман, но эти слухи так и не нашли подтверждения, сообщает портал «Дни.ру».