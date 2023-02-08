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Астролог Ольга Фрост рассказала о связи Ходченковой с женатым Говорухиным

Шоу-бизнес
Астролог Ольга Фрост рассказала о связи Ходченковой с женатым Говорухиным

Астролог Ольга Фрост рассказала, как актриса Светлана Ходченкова была связана с женатым режиссером Станиславом Говорухиным.

Карьера Ходченковой началась с фильма Говорухина «Благословите женщину», где она сыграла в 19 лет. По словам Фрост, успех актрисе был предначертан, ведь она была близка по духу с известным режиссером, сообщает газета «Оракул».

Отвечающий за реализацию идей Марс Говорухина был в соединении с Луной Ходченковой, которая отвечала за ее женскую сущность. Поэтому связь актрисы и режиссера была очевидной. Поклонники считали, что между парой был настоящий роман, но эти слухи так и не нашли подтверждения, сообщает портал «Дни.ру».
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