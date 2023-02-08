Путин призвал повысить защищенность России от электромагнитного удара

Государство не должно оставлять без внимания угрозу для инфраструктуры страны от воздействия потенциального электромагнитного удара, заявил президент России Владимир Путин.
Соответствующее заявление политик сделал на встрече с молодыми учеными, награжденными президентскими премиями в области науки и инноваций за 2022 год. Премию в оборонной отрасли получил сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Иван Фисенко. Он с коллегами занят вопросами испытаний сложных технических устройств на устойчивость к воздействию электромагнитных импульсов.
«Новые вызовы происходят, мы должны быть к ним готовы. Инфраструктура в первую очередь должна быть к ним готова», — объяснил президенту цель своей работы молодой ученый.
К числу электромагнитных факторов относят как импульсы искусственного происхождения, так и естественные, возникающие из-за вспышек на Солнце и их влияния на магнитосферу Земли. Но в последние годы ведущие СМИ неоднократно сообщали, что ряд стран работает над созданием «электромагнитного оружия».