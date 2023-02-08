Путин призвал повысить защищенность России от электромагнитного удара

Соответствующее заявление политик сделал на встрече с молодыми учеными, награжденными президентскими премиями в области науки и инноваций за 2022 год. Премию в оборонной отрасли получил сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Иван Фисенко. Он с коллегами занят вопросами испытаний сложных технических устройств на устойчивость к воздействию электромагнитных импульсов.