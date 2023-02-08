Клинические испытания дыхательного теста для выявления рака начались в Кембридже

Ученые Кембриджского центра исследований разрабатывают дыхательный тест, который будет выявлять наличие у человека раковых заболеваний.
Ведущий специалист Ребекка Фитцджеральд отметила, что дыхательный тест поможет выявлять раковые клетки на ранних стадиях. Примечательно, что этот тест будет способен диагностировать опухоли в разных частях тела, передает издание med-heal.ru.
В клинических испытаниях дыхательного теста принимают участие 1,5 тысячи человек. У каждого из них врачи подозревают наличие рака. Биоматериалы будут отбирать с помощью специального пробоотборника дыхания. Обрабатывать полученные образцы будут специалисты лаборатории в Кембридже.
Разработчиками дыхательного теста выступили глобальная диагностическая компания Owlstone Medical и Cancer Research UK. Первая производит алкотестеры для раннего выявления заболеваний.