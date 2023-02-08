Клинические испытания дыхательного теста для выявления рака начались в Кембридже

В клинических испытаниях дыхательного теста принимают участие 1,5 тысячи человек. У каждого из них врачи подозревают наличие рака. Биоматериалы будут отбирать с помощью специального пробоотборника дыхания. Обрабатывать полученные образцы будут специалисты лаборатории в Кембридже.