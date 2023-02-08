Разгадана тайна мумии «русалки» из японского храма

Специалисты Университета науки и искусств Курасики разгадали тайну мумии «русалки», которая хранилась в буддийском храме.
У засушенного существа были хвост, плавники, похожая на человеческую голова и руки. Ученые решили оценить подлинность мумии, для чего провели рентген, компьютерную томографию, анализ ДНК и задействовали метод углеродного анализа, передает РИА Новости.
Оказалось, что хвост «русалки» — фрагмент рыбы семейства горбылевых. При этом ее руки, плечи и лицо обтянуты кожей иглобрюхой рыбы фугу. Туловище и голова существа и вовсе оказались набиты ватой и бумагой. Японские специалисты пришли к выводу, что мумию изготовил человек.