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Разгадана тайна мумии «русалки» из японского храма

Общество
Разгадана тайна мумии «русалки» из японского храма

Специалисты Университета науки и искусств Курасики разгадали тайну мумии «русалки», которая хранилась в буддийском храме.

У засушенного существа были хвост, плавники, похожая на человеческую голова и руки. Ученые решили оценить подлинность мумии, для чего провели рентген, компьютерную томографию, анализ ДНК и задействовали метод углеродного анализа, передает РИА Новости.

Оказалось, что хвост «русалки» — фрагмент рыбы семейства горбылевых. При этом ее руки, плечи и лицо обтянуты кожей иглобрюхой рыбы фугу. Туловище и голова существа и вовсе оказались набиты ватой и бумагой. Японские специалисты пришли к выводу, что мумию изготовил человек.
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