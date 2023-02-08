ЕС не потерпит альтернативных точек зрения: политолог Савин о борьбе Запада со СМИ России

По мнению главного редактора информационно-аналитического издания «Геополитика», политолога Леонида Савина, на Западе давно блокируют любую информацию, если она не укладывается в централизованный мейнстрим. Именно это происходит с новостями из России.
Американское издание Politico привело слова главы МИД ЕС Жозепа Борреля о том, что Европейский союз запустит новую платформу для противодействия кампаниям дезинформации со стороны России и Китая на фоне растущих опасений. В вину РФ и КНР вменяется освещение происходящих на Украине событий после февраля 2022 с точки зрения России. Боррель предупреждает о том, что количество таких «вбросов» будет увеличиваться и нужна координация усилий Запада по противодействию им.
Почему вдруг точка зрения РФ стала вбросом, виной, если у конфликта всегда минимум две стороны и стоит ознакомиться с позицией всех? По мнению Савина, высказанному в разговоре с ФАН, ничего нового не происходит: Запад и раньше не признавал альтернативных точек зрения, особенно когда это касалось России.
«В странах ЕС и по линии работают европейские комиссии, которые непосредственно финансировали подобные проекты, созданные для изучения пропаганды и манипуляций, разных сообщений. В частности, для анализа российских средств массовой информации. Они считают, что наши СМИ, выдавая свои новости, являются инструментом гибридной войны. Подобные инициативы также были запущены на базе Североатлантического альянса в разных структурах, в том числе в различных университетах, которые обслуживают НАТО по линии оборонного анализа. Поэтому тут, скорее всего, речь идет о централизации такой инициативы с целью цензурировать уже на таком серьезном, масштабном уровне любые альтернативные точки зрения», — пояснил Савин.
Это касается не только непосредственно средств массовой информации Российской Федерации, но также и блогов, и мнений авторов из нашей страны, либо других, которые сочувствуют России, уточняет политолог, занимают более объективную позицию, чем корпоративные СМИ Западной Европы. Блокируют все, что отличается от одобренной централизованной точки зрения, напомнил политолог.
Ранее Леонид Савин назвал американского президента Джо Байдена «политическим алкоголиком», досиживающим срок.