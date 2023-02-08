ЕС не потерпит альтернативных точек зрения: политолог Савин о борьбе Запада со СМИ России

Почему вдруг точка зрения РФ стала вбросом, виной, если у конфликта всегда минимум две стороны и стоит ознакомиться с позицией всех? По мнению Савина, высказанному в разговоре с ФАН, ничего нового не происходит: Запад и раньше не признавал альтернативных точек зрения, особенно когда это касалось России.