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Вооруженный цепью наркоман напал на полицейского на Кубани

Происшествия
Вооруженный цепью наркоман напал на полицейского на Кубани

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах нападения на стража порядка в Славянском районе. Под статьей может оказаться ранее судимый 45-летний мужчина, сообщили в краснодарском ГУ МВД.

Ранее в полицию обратилась 47-летняя женщина. Она заявила, что ей угрожает муж. Участковый приехал по адресу и стал свидетелем скандала, который устроил гражданин с признаками наркотического опьянения.

Сотрудник полиции потребовал, чтобы сельчанин прекратил дебош. Наркоман разозлился еще больше. Он схватил цепь, высказал угрозы силовику и напал. Страж порядка применил приемы самообороны, что позволило нейтрализовать агрессора. Затем участковый доставил хулигана в отделение полиции. Эксперты подтвердили, что мужчина принимал наркотики.
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