Сарик Андреасян показал персонажей мультсериала «Манюня»

Режиссер и продюсер Сарик Андреасян сообщил о начале производства мультсериала «Манюня». Кинематографист также показал, как будут выглядеть персонажи анимационного проекта.
Андреасян анонсировал мультсериал в Telegram-канале. Там же он опубликовал несколько рисунков с предварительными изображениями героев. Режиссер показал не только персонажей, но и дом Манюни.
«Приступаем к производству мультсериала «Манюня»! Ждите в следующем году! Будет круто!» — цитирует кинодеятеля газета «Культура».
Напомним, Андреасян вместе с братом спродюсировал сериал «Манюня». Он основан на одноименной повести Наринэ Абгарян. Комедийный проект рассказывает о дружбе двух советских семей — Шац и Абгарян.