Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сарик Андреасян показал персонажей мультсериала «Манюня»

Общество
Сарик Андреасян показал персонажей мультсериала «Манюня»

Режиссер и продюсер Сарик Андреасян сообщил о начале производства мультсериала «Манюня». Кинематографист также показал, как будут выглядеть персонажи анимационного проекта.

Андреасян анонсировал мультсериал в Telegram-канале. Там же он опубликовал несколько рисунков с предварительными изображениями героев. Режиссер показал не только персонажей, но и дом Манюни.

«Приступаем к производству мультсериала «Манюня»! Ждите в следующем году! Будет круто!» — цитирует кинодеятеля газета «Культура».

Напомним, Андреасян вместе с братом спродюсировал сериал «Манюня». Он основан на одноименной повести Наринэ Абгарян. Комедийный проект рассказывает о дружбе двух советских семей — Шац и Абгарян.
Сарик Андреасян режиссер манюня мультсериал
Военкоры ФАН
Лучшие в аду