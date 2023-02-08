Московские больницы получили сообщения о «минировании» с территории Украины

Сообщения с угрозой «минирования» поступили в больницы Москвы с территории Украины. Специалисты организовали выборочные проверки. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы столицы.
Эвакуацию пациентов и сотрудников медицинских учреждений проводить не стали. Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося.
Ранее неизвестный позвонил в Кемеровский суд и заявил, что в здании установлено взрывное устройство. Злоумышленник потребовал перевести ему 1 млн гривен в течение часа. В ходе осмотра опасных предметов не обнаружили.