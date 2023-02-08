Сатанист из Астрахани сжег образ Богоматери на глазах у прохожих

Житель Астрахани с сатанинскими татуировками сжег образ Богоматери на глазах у прохожих. Оскорбляющий чувства верующих поступок попал на видео. Злоумышленнику грозит уголовное наказание, передает телеканал «Царьград».
Следователи уже ознакомились с кадрами, на которых хулиган уничтожает религиозную святыню в центре города.
Личность подозреваемого установили, молодого человека задержали. Им оказался 19-летний житель Астрахани. Организована процессуальная проверка, в рамках которой будут опрошены лица, принимавшие участие в съемке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.