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Сатанист из Астрахани сжег образ Богоматери на глазах у прохожих

Происшествия
Сатанист из Астрахани сжег образ Богоматери на глазах у прохожих

Житель Астрахани с сатанинскими татуировками сжег образ Богоматери на глазах у прохожих. Оскорбляющий чувства верующих поступок попал на видео. Злоумышленнику грозит уголовное наказание, передает телеканал «Царьград».

Следователи уже ознакомились с кадрами, на которых хулиган уничтожает религиозную святыню в центре города.

Личность подозреваемого установили, молодого человека задержали. Им оказался 19-летний житель Астрахани. Организована процессуальная проверка, в рамках которой будут опрошены лица, принимавшие участие в съемке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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