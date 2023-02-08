Власти Уганды заявили об отказе от сотрудничества с комиссией ООН по правам человека

Кампала, 8 февраля. Власти Уганды заявили, что не будут продлевать мандат комиссии Организации Объединенных Наций по правам человека в следующем году.
Представители республики направили уведомление о принятом решении в профильное ведомство ООН, где отметили прогресс, который достигла страна в развитии собственного потенциала в данной области. Чиновники определили эту причину как основной аргумент.
В сообщении власти Уганды указали, что госаппарат имеет все ресурсы и инфраструктуру для защиты прав человека. Они отметили, что в государстве царят мир и порядок, который поддерживают специальные учреждения и активисты из числа граждан.
Ранее представители правительства республики приняли решение о модернизации системы здравоохранения на основе выводов, сделанных в результате наблюдения за последними вспышками лихорадки Эболы. Чиновники отметили, что Минздрав начнет полномасштабные исследования в области вакцинации и диагностирования инфекционных заболеваний.